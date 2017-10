Piena soddisfazione dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia per la sentenza della Corte di appello di Milano che assolve i giornalisti Riccardo Arena e Andrea Marcenaro dall’accusa di diffamazione nei confronti dell’ex Procuratore della Repubblica di Palermo Francesco Messineo, perché il fatto non costituisce reato, e del direttore del settimanale Panorama, Giorgio Mulè imputato per omesso controllo, perché il fatto non sussiste. I tre giornalisti erano stati condannati in primo grado.

“La sentenza della Corte di Appello di Milano – dice il presidente dell’Odg Sicilia, Giulio Francese – riporta alla ribalta il tema dei reati di opinione, la cui sanzione andrebbe riconsiderata. Tanto più per quanto riguarda l’applicazione della sospensione condizionale della pena che andrebbe sempre garantita ai giornalisti”.