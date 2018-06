Associazione Sindacale ANIEF: si è svolto il primo seminario di formazione per RSU e TAS, indetto dall’ANIEF di Catania presso il Politecnico del Mare della città metropolitana, con la presenza del vice Presidente regionale Sicilia, Prof. Giovanni Portuesi, e di tutta la struttura territoriale.

Associazione Sindacale ANIEF: il nuovo CCNL 2016-2018

I molteplici temi affrontati, quali le nozioni iniziali relative alla figura della RSU e del TAS, l’aggiornamento riguardo il nuovo CCNL 2016-2018 ed il fondamentale tema relativo alla contrattazione integrativa di istituto, hanno destato forte interesse da parte dei presenti all’incontro, i quali si sono resi disponibili ai prossimi cicli di seminari che si terranno a Catania.

A conclusione dell’incontro, relativamente alla proroga del contratto d’istituto, il Prof. Giovanni Portuesi ha dichiarato in un’intervista: “Sarebbe il caso per i contratti chiusi, riaprire la contrattazione per due rilevanti aspetti: il diritto alla disconnessione, una delle pochissime novità introdotte dal nuovo contratto e disciplinato dall’art.21, e la quantificazione monetaria per quanto riguarda i criteri di assegnazione del bonus merito”.

Associazione Sindacale ANIEF: i rapporti di lavoro all’interno delle scuole

Al centro dell’iniziativa, dunque, gli strumenti operativi utili a gestire i rapporti di lavoro nei singoli istituti scolastici. “I rappresentanti sindacali nelle istituzioni scolastiche – ha dichiarato la Prof.ssa Francesca Stabile, Coordinatrice Provinciale dell’ANIEF di Catania – sono chiamati per legge ad occuparsi in primo luogo della distribuzione delle risorse che il Ministero assegna per il fondo di istituto per i progetti che accompagnano ed integrano l’attività educativa nei tanti settori che concorrono alla crescita culturale e all’arricchimento del bagaglio individuale nostri ragazzi”.