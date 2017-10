Artists@Work. S’intitola così la call internazionale che, sino al 22 novembre, darà modo a 120 artisti di prendere parte a un percorso formativo gratuito in tre Paesi, finalizzato alla produzione di opere inedite. Un progetto artistico dal respiro veramente ampio, pensato per raccontare i cambiamenti sociali che attraversano l’Europa.

Tre percorsi in tre paesi

In Italia avremo i percorsi dedicati a Audiovisivo e Fumetto, in Francia Fotografia e Audiovisivo, e in Bosnia ed Erzegovina Fumetto e Fotografia. I 120 artisti europei selezionati attraverso la call saranno guidati da 6 professionisti delle discipline coinvolte, al fine di ampliare le proprie competenze e creare, individualmente o in gruppo, opere inedite e originali, che verranno poi promosse e diffuse all’interno di una campagna internazionale di comunicazione sociale.

Italia

In Italia saranno Bruno Oliviero e Pietro Scarnera, con la squadra di Cinemovel, a guidare 20 filmmakere 20 fumettisti e illustratori alla scoperta di nuove forme di narrazione per raccontare illegalità e ingiustizie sociali, e per diffondere buone pratiche. Il percorso si compone di tre workshop di cinque giorni ciascuno, che si terranno a Bologna a partire da febbraio 2018, e di un’attività di mentoring a distanza, implementata attraverso una piattaforma web.

Scadenze

Candidature aperte fino al 22 novembre 2017, tramite mail, a candidature@cinemovel.tv. La partecipazione è gratuita,non richiede conoscenze tecniche specifiche, ma la voglia di lavorare alla creazione di opere originali audiovisive e di fumetto e illustrazione. Tutte le info sulle modalità di adesionee selezione sono disponibili online sui siti www.cinemovel.tv, www.fondazioneunipolis.org, www.libera.it.

L’anteprima al festival di Internazionale

I lavori realizzati durante il percorso saranno presentati in anteprima al festival di Internazionale a Ferrara nel 2018 e diffusi in Italia, Francia e Bosnia ed Erzegovina, attraverso una campagna di comunicazione internazionale promossa dai partner all’interno delle proprie iniziative e delle proprie reti.Nel nostro Paese, durante le iniziativedi Libero Cinema in Libera Terra – Festival di Cinema Itinerante contro le Mafie di Cinemovel Foundation, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo) di Libera, gli incontri legati al bando culturabilitydi Fondazione Unipolis.

Cos’è Artists@Work

Artists@Work. Creativity for Justice and Fairness in Europe è il progetto, cofinanziato dall’Unione europea, promosso dalla Fondazione Unipolis come capofila, in partnership con Cinemovel Foundation, Libera Associazioni, nomi, numeri contro le mafie, Ateliers Varan e Tuzlanska Amica.La proposta è stata candidata al bando 2016 di Europa Creativa dedicato a progetti di cooperazione: 584 le application ricevute, 81 quelle selezionate dalla Commissione Europea.