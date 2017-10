Un progetto fotografico originale non una mostra fotografica come tante. Si tratta di un’idea pensata e realizzata da un giovane fotografo, Nicola Bernardi, 30 anni, originario di Casale Monferrato ma che vive a Melbourne, in Australia. Le sue esperienze sono di respiro internazionale: è stato assistente del fotografo di moda Eolo Perfido e poi, in Etiopia, di Steve McCurry.

Bernardi gira il mondo, ma si è fermato a Palermo dove in pochi giorni ha pensato, ideato e realizzato un progetto che parla della città partendo dai volti dei suoi giovani artisti, perché il talento di Nicola è questo, far parlare i volti, anzi far parlare il silenzio dei volti.

“Giganti silenziosi” è il titolo della sua mostra allestita alla galleria d’arte contemporanea Giuseppe Veniero Project in piazza Cassa di risparmio 22 a Palermo.

Far parlare i volti silenziosi

L’idea di Nicola è quello di raccontare la città attraverso i volti di chi la vive e la anima. “Mi sono fermato a Palermo per esplorare la scena artistica partendo proprio dai protagonisti, dagli artisti – ci racconta – ho voluto che i loro volti “silenziosi” raccontassero da soli l’essenza di ognuno di loro”.

Nelle foto “gigantesche” di Bernardi parlano gli occhi.

La mostra è composta da 10 foto che ritraggono musicisti, attori, ma anche un giornalista e una ballerina: tra loro Serena Ganci, Fabrizio Cammarata, Alessio Bondì, Max Ferrigno e l’attore Salvo Piparo.

La mostra è gratuita e resterà aperta da sabato 21 a domenica 29 ottobre, quindi affrettatevi!

Nicola Bernardi è un grande talento, lo capisci dai suoi scatti giganteschi ma allo stesso tempo riservati, lo capisci sentendolo raccontare della sua arte. Sentiremo ancora parlare di lui.