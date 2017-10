I promotori del Manifesto di Diventerà Bellissima sulla rigenerazione della Sicilia si sono costituiti in un “soggetto associativo autorevole e partecipato che sarà garante del cambiamento e di un programma culturale, sociale ed economico di radicale discontinuità con il passato”. L’iniziativa è stata lanciata da Fabio Granata, Ignazio Buttitta, Sebastiano Tusa, Ray Bondin, Fulvia Toscano, Guido Meli, Daniele Tranchida e altri 100 intellettuali e artisti siciliani.

Al centro la rinascita culturale

«Alla Sicilia ha dichiarato Granata – serve una nuova visione fondata sulla consapevolezza e su un modello che metta al centro la rinascita culturale, il turismo, l’agricoltura, l’ambiente e l’innovazione. Che sia capace di “riguardo” verso la nostra Isola, nel duplice senso di averne cura e guardarla con nuovi occhi. Che parli ai nuovi settori produttivi e creativi e che contribuisca a costruire un percorso di rigenerazione urbana e sociale,di bonifica ambientale e di ripristino della Bellezza».

«Nello Musumeci – prosegue il promotore di Articolo 9 – può guidare tale dinamica, ma ha bisogno di aver attorno una comunità di uomini e donne di cui fidarsi e che sia garante di idee nuove e sovrane. E che sopratutto faccia inequivocabilmente capire a partiti e ambienti che hanno deciso di sostenerlo che non sono più proponibili linguaggi,metodi e mentalità del passato. Crocetta e il Pd rappresentano il declino attuale e l’inconcludenza grillina non può rappresentarne una alternativa credibile: per questo serve una svolta profonda e coerente».