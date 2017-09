“Dopo lunga e profonda riflessione, nel rispetto dei miei convincimenti politici e non per motivi di opportunità elettorale, ho maturato la conclusione di lasciare il gruppo di Alternativa popolare per aderire al gruppo Misto dell’Assemblea Regionale Siciliana”. L’annuncio è di Giuseppe Di Maggio, deputato regionale in quota Ap, che a poco più di un mese dalle elezioni decide di lasciare il suo partito, forse per sostenere Nello Musumeci.

“Nel ripercorrere velocemente la mia breve esperienza da deputato regionale – scrive Di Maggio in una nota – , ricordo di essere stato eletto nelle liste del Pdl dove militavo perché profondo assertore della logica ‘centrista’ come forza moderata, nonché sintesi di valori religiosi, umani, morali e politici che oggi più che mai dovrebbero essere trainanti dell’attività politica italiana. All’atto dell’insediamento ho aderito con passione, dedizione e profonda convinzione al gruppo Ncd, convinto come ero che i miei ideali potevano trovare riscontro nel progetto politico di questo partito, mettendo a disposizione tutte le mie energie e il mio entusiasmo per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali di questa nostra amata Sicilia in vista di una sua rinascita culturale e civile”.

“Purtroppo – si legge ancora nella nota – ho dovuto constatare nel corso del mio ‘vissuto”’ partitico che la dialettica interna, linfa vitale di una sana vita democratica, non ha trovato alcun accoglimento. Nel corso della mia breve esperienza ho assistito all’assunzione di scelte verticistiche il più delle volte condizionate da alleati politici. Dopo lunga e profonda riflessione, nel rispetto dei miei convincimenti politici e non per motivi di opportunità elettorale, ho maturato la conclusione di lasciare il gruppo di Alternativa popolare per aderire al gruppo Misto dell’Assemblea Regionale Siciliana”.