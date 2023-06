Arrivata in Sicilia bimba del Burundi per essere operata a Taormina, la first lady dello Stato africano ringrazia la Sicilia

Dopo Elky e Keola è arrivata in Sicilia, dal Burundi, un’altra bimba per essere operata a Taormina. Oggi, la first lady dello Stato africano, Angeline Ndayishimiye, ha inviato un messaggio di ringraziamento alla Sicilia e a tutti i medici che collaborano al ponte umanitario con il Burundi.

Ha voluto ringraziare Totò Cuffaro e Stefano Cirillo per tutto il lavoro e le attività umanitarie svolte in Burundi “che speriamo di continuare e rinforzare” ha dichiarato in un video la first lady. Totò Cuffaro e Stefano Cirillo, nel ringraziare a loro volta Angeline Ndayishimiye, hanno confermato che, nel prossimo mese di luglio, andranno in Burundi per proseguire il lavoro sui progetti che stanno realizzando e per programmare il progetto più ambizioso di una cardiochirurgia pediatrica in un paese dove i tanti bambini con cardiopatie possano essere operati e salvati.