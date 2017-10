Armi e droga a Cruillas, i carabinieri arrestano due persone. Sono Vincenzo Lionetti, 45 anni, nato a Milano, residente a Palermo in via Fondo Gallo, e Alessandro Bologna, 51 anni, palermitano residente in via Gaetano Zumbo.

A seguito della perquisizione domiciliare da Lionetti sono state rinvenute 3 piante di marijuana coltivate nel terrazzo di casa.

Nascoste c’erano anche 4 pistole scacciacani parzialmente modificate, 1 fucile doppietta risultato oggetto di furto e 50 munizioni (tutto illegalmente detenuto).

Lionetti è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo e segnalato alla Procura anche per detenzione illecita di sostanza stupefacente e ricettazione.

Armi e droga, scoperta una piantagione

Bologna invece è stato tratto in arresto con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente avendo rinvenuto gli operanti una piantagione composta da 16 piante in piena fioritura.

C’erano anche 14 piante in fase di essiccazione ed infiorescenze di marijuana, già pronta per lo spaccio, del peso di 1,4 chili.

Successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l’abitazione era allacciata abusivamente alla rete elettrica. Per tale motivo è stato segnalato anche per furto di energia elettrica.

Giudicati con il rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo, a seguito di convalida sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.