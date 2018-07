INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

• 1,2kg aragosta

• 400gr anguria

• 150gr pomodoro datterino

• 70gr cetriolo

• 5gr cipolla

• 10gr aceto di mela

• 300gr avocado

• N.1 limone

• 40gr sedano

• 30gr carote

• 60gr cipolla

• 100gr pomodoro rosso

• Qualche foglia di erbe aromatiche (salvia, timo, maggiorana)

• Pepe in grani

• Sale q.b.

• 50gr di vino bianco

PREPARAZIONE ARAGOSTA:

Preparare un court buillon con sedano, carote, cipolle, erbe aromatiche e sfumare con vino bianco portando a bollore il composto per 30 min. Successivamente mettere a bollire l’aragosta per 5 min. Al termine della cottura, lasciar raffreddare l’aragosta in acqua e ghiaccio.

GAZPACHO DI ANGURIA:

Tagliare e pulire l’anguria eliminando tutti i semi. Lavare e tagliare i pomodori, i cetrioli e la cipolla mettendo il tutto all’interno di un frullatore e aggiungere l’aceto di mela; aggiustare di sale e pepe e frullare fino ad ottenere una crema corposa.

Utilizzare le teste di aragosta per realizzare un fondo: farle rosolare in pentola con poco olio e aggiungere sedano, carota e cipolla procedendo con la cottura. Aggiungere ancora pomodoro rosso, qualche foglia di erbe aromatiche, ghiaccio e coprire con acqua fredda facendo bollire il composto per 45 min.

Al termine della cottura schiacciare con una frusta le teste d’aragosta e il composto ottenuto. Filtrare con uno chinoise e mettere sul fuoco il liquido aggiungendo una noce di burro e ridurre fino ad ottenere la densità desiderata.

CREMA DI AVOCADO:

Pulire l’avocado, frullarlo con aggiunta di acqua frizzante e succo di limoni. Aggiustare di sale e pepe.

PREPARAZIONE DEL PIATTO:

Disporre il gazpacho di anguria sul fondo del piatto. Tagliare l’aragosta a tocchetti e adagiarla sul gazpacho avvolgendo il tutto con la salsa di aragosta precedentemente ottenuta. Terminare con ciuffetti di crema di avocado.

Roberto Toro

Siciliano, classe 1975, Roberto Toro è l’Executive Chef del Belmond Grand Hotel Timeo di Taormina. Cresciuto in una famiglia contadina a Palagonia, vicino Catania, Toro si appassiona ai sapori del territorio fin dall’infanzia attraverso i piatti semplici ma ricchi di tradizione preparati dalle donne di casa.

Per ampliare i propri orizzonti incorporando competenze di respiro internazionale, dopo aver conseguito il diploma alberghiero, si trasferisce in Danimarca, dove comincia il suo percorso professionale nelle cucine del Comwell Hotel a Sonderborg. Fra il 2002 e il 2003 collabora con le brigate dei ristoranti stellati Herman ed Era Ora a Copenaghen, mentre nel 2004 si sposta in Francia al Relais Louis XIII (1 stella Michelin). rto

Nel 2005 Toro sceglie di tornare nella sua Sicilia, dove è sicuro di trovare le migliori materie prime e dove vuole proseguire la sua crescita professionale. Dopo una parentesi al Kempinski Giardini di Costanza a Mazzara del Vallo (PA) entra nel team di Belmond – allora Orient-Express – per i 5 stelle Grand Hotel Timeo e Villa Sant’Andrea a Taormina. Inserito in modo esclusivo nella brigata del Timeo dal 2009, Toro prosegue la sua crescita personale e professionale fino a diventare Executive Chef dell’hotel nel 2012.

Semplicità e prodotti genuini stagionali di qualità sono la chiave del successo delle creazioni dello Chef Toro, che ama elaborare in modo creativo e contemporaneo le più antiche ricette siciliane.

Nel 2017 Toro si è occupato della cena di gala per i Capi di Stato partecipanti al G7 di Taormina, ha inaugurato la Settimana della Cucina Italiana negli Stati Uniti presso l’Ambasciata Italiana a Washington, e ha pubblicato il suo primo libro, Piacìri, un invito al viaggio e alla scoperta delle località meno note della Sicilia attraverso i profumi, i colori e i sapori degli ingredienti autoctoni.