Incredibile, ma vero! Una signora di 112 anni festeggia oggi il compleanno a Canicattì, Comune dell’agrigentino.

La longevità nel Dna

Si tratta di Diega Cammalleri , conosciuta da tutti in paese come “zia Dede”, una delle donne più anziane in Italia. E’ una signora che mantiene ancora lucidità e ricorda moltissime cose del suo passato. Nata nel lontano 1905, zia Dedè festeggerà come sempre insieme a moltissimi amici e conoscenti.

Ma in famiglia la signora Diega non è l’unica ultracenteraria. A a festeggiare con lei ci sarà, infatti, la sorella che ha ben 106 anni e la cognata di 94 anni. L’anziana siciliana non si è mai sposata. Sarà questo il segreto della sua longevità?