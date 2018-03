Anytime Fitness, la più grande catena al mondo di franchising del fitness, annuncia che a Catania – giovedì 15 marzo alle ore 17 presso l’Una Hotel di Via Etnea 218 – si svolgerà un incontro con potenziali partner per la possibile apertura delle sue palestre anche in Sicilia. Il meeting sarà riservato esclusivamente a chi richiederà e otterrà l’accredito all’evento. La Sicilia è considerata dai titolari dei diritti del marchio Anytime Fitness per l’Italia – il cosiddetto Master Franchisee – una zona ad elevato potenziale di business. Gli interessati potranno inoltrare la richiesta di partecipazione inviando una email con nome, cognome e recapito telefonico a: catania153@anytimefitness.it. E saranno ricontattati per la conferma.

A chi si rivolge Anytime Fitness

L’iniziativa è rivolta ad imprenditori e investitori interessati ad entrare nel network di franchising di maggior successo sul mercato internazionale: lo testimoniano i riconoscimenti attribuiti ad Anytime Fitness da riviste quali Forbes e Fortune e, soprattutto, il premio conferitole per tre anni consecutivi da Entrepreneur – prestigioso magazine americano di business – quale miglior franchising per solidità finanziaria e tasso di crescita (N°1 su 500).

Ogni 20 secondi si registra un nuovo iscritto in una delle tantissime palestre Anytime Fitness esistenti, per un totale di circa 4 milioni in tutto il mondo. Attualmente, le palestre Anytime Fitness – dagli USA all’Australia – sono circa 4.000 e crescono all’impressionante ritmo medio di tre nuove aperture al giorno.

I requisiti per diventare partner di Anytime Fitness

I nuovi franchisee di Anytime Fitness sono in prevalenza imprenditori (non necessariamente con esperienze specifiche nel settore del fitness), manager o grandi professionisti che vogliono avviare in prima persona un nuovo business e, infine, chiunque sia alla ricerca di un’attività affidabile su cui investire il proprio capitale.

Arrivata nel nostro Paese nel 2016 con il progetto pilota della sua prima palestra in Italia – quella di viale Libia a Roma – sta già per tagliare il traguardo dei 10 centri (attualmente distribuiti tra Lazio, Lombardia e a breve Emilia Romagna). E punta a raggiungere il numero di 20 palestre entro il 2018, 45 entro il 2019 e 100 entro il 2020, con l’intento di diventare il primo marchio di fitness in franchising anche nel nostro Paese.