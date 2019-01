Antonio Tajani, il Presidente del Parlamento Europeo sarà in visita ufficiale in Sicilia martedì 22 gennaio. Argomento in questione saranno le infrastrutture. L’occasione nasce come risposta all’invito del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci nell’ottobre scorso, in occasione della missione a Bruxelles. Nella prima parte della giornata il Presidente sarà a Catania e parteciperà al seminario “Sicilia 2030: ripartiamo da un Piano per le infrastrutture”, che si terrà al Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele 30).

Antonio Tajani: dopo Catania, nel pomeriggio a Palermo

Previsti gli interventi del Sindaco di Catania Salvo Pogliese, del Rettore dell’Università di Catania Francesco Basile e di alcuni rappresentanti, ricercatori e innovatori del mondo produttivo.

Nel pomeriggio la seconda tappa sarà Palermo. Una seduta straordinaria alla Giunta Regionale vedrà la Partecipazione del Presidente Tajani sarà convocata alle 15:30. Al termine della seduta, alle ore 16:00, Il presidente Tajani e Nello Musumeci incontreranno i giornalisti nella Sala delle Colonne. Una seduta solenne all’Assemblea regionale Siciliana chiuderà gli incontri della giornata.