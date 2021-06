“La Sicilia, oggi più che mai, ha bisogno di una stampa libera, indipendente e capace di raccontare i tanti problemi della nostra regione, per questo facciamo i migliori auguri di buon lavoro ad Antonio Condorelli, da oggi neo direttore della testata giornalistica Live Sicilia, alla redazione e al direttore uscente Salvo Toscano che intraprende una nuova avventura professionale.

Un giornalismo di qualità, a servizio dei cittadini, è indispensabile per il buon funzionamento della democrazia e siamo sicuri che Live Sicilia continuerà a rappresentare una voce autorevole nel panorama dell’informazione”. Lo dice Nicola Scaglione, commissario Cisal Sicilia.

La dichiarazione del sindaco Leoluca Orlando commentando la notizia della nomina di Antonio Condorelli come nuovo direttore della testata giornalistica online LiveSicilia. “Formulo ad Antonio Condorelli i miei migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico di direttore responsabile di LiveSicilia. Sono certo che proseguirà con la stessa professionalità e la stessa passione dell’indimenticabile Francesco Foresta e di Salvo Toscano nel fare di questo giornale un importante strumento di informazione critica e costruttiva per la città e per l’intera comunità palermitana”.

L’assessore Antonino Sala. “Livesicilia è ormai una consolidata realtà dell’informazione palermitana e regionale che, grazie ai suoi giornalisti e ai suoi collaboratori, in questi anni è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per tanti lettori. Al nuovo direttore Antonio Condorelli un grande ‘in bocca al lupo’ per questa avventura, siamo sicuri che saprà continuare l’ottimo lavoro dei suoi predecessori e del compianto Francesco Foresta”.