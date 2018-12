Antica Focacceria San Francesco. Da oggi i piatti della tradizione siciliana accolgono i viaggiatori in arrivo e in partenza da Catania. Infatti, grazie a una partnership tra Chef Express (Gruppo Cremonini) e FC Retail, Antica Focacceria San Francesco ha inaugurato ufficialmente oggi il nuovo punto vendita al Terminal C dell’Aeroporto internazionale della città etnea.

Marchio unico nel suo genere con oltre 180 anni di esperienza nella ristorazione, l’Antica Focacceria presenta a Catania la sua offerta culinaria semplice e accessibile, caratterizzata dal meglio delle ricette tradizionali che si tramandano da decenni nel cuore della Vuccirìa di Palermo.

Panelle, anelletti al forno, pasta “chi sardi” o alla norma, pesce spada alle mandorle, cannoli alla siciliana: ogni piatto è preparato con il ricorso a una filiera di prodotti certificata e accompagnato da vini del territorio. L’atmosfera del locale richiama anche nei più piccoli dettagli in ottone, marmo e ceramiche siciliane il design liberty che rende ancora oggi unico il locale originale di Palermo.

Antica Focacceria San Francesco: Fontanarossa uno dei principali scali aeroportuali italiani

Cristian Biasoni, AD di Chef Express dichiara: “Siamo orgogliosi di aver aperto il nostro primo locale all’interno dell’aeroporto di Catania, uno dei principali scali aeroportuali italiani e protagonista di una importante fase di sviluppo. Partendo dalle esigenze dell’aeroporto abbiamo pensato al format più indicato, quello di Antica Focacceria San Francesco, un marchio prestigioso che porta in tavola le eccellenze della cucina siciliana”.

Nuove aperture anche a Brescia e Mantova

Claudio Baitelli, AD di FC Retail dichiara: “Per Antica Focacceria San Francesco l’apertura nel nuovo Terminal dell’aeroporto di Catania rappresenta un momento importante per il nostro marchio. Dal 1834 Antica Focacceria racconta una storia fatta di rispetto per la tradizione, cura dei prodotti e valorizzazione dei sapori di una cucina unica come quella siciliana. A fianco del nostro storico locale di Palermo, arriviamo oggi simbolicamente anche sulla costa orientale dell’isola. Grazie alle aperture di Catania e, di recente, di Brescia e Mantova, Antica Focacceria prosegue il suo percorso di crescita raggiungendo gli punti vendita diffusi sul territorio nazionale”.

Nico Torrisi, AD SAC, dichiara: “Diamo il benvenuto all’Antica Focacceria San Francesco, brand di successo che ha fatto conoscere in tutta Italia le specialità gastronomiche siciliane di qualità. Con questo nuovo arrivo abbiamo voluto ampliare l’offerta rivolta ai quasi 10 milioni di passeggeri che ogni anno transitano dall’Aeroporto di Catania, ma anche offrire ai catanesi che magari si trovano di passaggio nel nostro scalo per accompagnare o prelevare amici e parenti la possibilità di gustare le specialità gastronomiche di questa catena, finora non presente in Sicilia orientale.

Peraltro, l’Antica Focacceria ha realizzato – oltre agli altri spazi interni- anche un dehors dove è possibile gustare le sue specialità comodamente seduti ai tavolini, con la straordinaria vista dell’Etna. Ci piacerebbe quindi che anche all’aeroporto di Catania, come ormai avviene nei maggiori scali esteri, il transito non sia più un qualcosa di esclusivamente tecnico e sbrigativo, ma diventi anche “esperienza”, occasione per gustare e vivere al meglio l’offerta gastronomica siciliana”.

Punto vendita realizzato da Chef Express

Il nuovo punto vendita di Fontanarossa rappresenta la principale attività di ristorazione del nuovo Terminal C, l’espansione dello scalo etneo di recente inaugurata a luglio 2018.

L’Antica Focacceria si articola in tre “oasi di ristorazione”, in grado di servire tutte le tipologie di pubblico: l’area déhors all’ingresso del terminal; l’area accoglienza (landside) e l’area imbarchi. Complessivamente oltre 80 posti a sedere, 145 metri quadrati di superficie e un servizio completo dalle ore 6 alle ore 23.

Il punto vendita è stato realizzato da Chef Express, la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, in partnership con FC Retail, collaborazione che prevede l’apertura di altri punti vendita nel settore della ristorazione in concessione.

Oltre 180 anni di passione ininterrotta per il buon cibo

Il marchio. Nel 1834, nello storico quartiere di Palermo della Vuccirìa, inizia la storia di Antica Focacceria. Un marchio di eccellenza e qualità, con radici storiche profonde che risalgono alla cucina popolare siciliana. Oltre 180 anni di passione ininterrotta per il buon cibo e di presidio attento delle ricette della tradizione. Con il nuovo locale il marchio è presente oggi con 8 punti vendita a Palermo, Roma, Milano, Bergamo: dal Sud al Nord dell’Italia l’offerta unica di Antica Focacceria si propone di essere presente nei più importanti centri metropolitani e nei principali centri dello shopping e del travel.

La storia recente. Nel 2013 Antica Focacceria San Francesco è entrata a far parte del Gruppo Feltrinelli. La condivisione di valori etici, impegno civile e volontà di promuovere e diffondere cultura, anche attraverso il cibo, hanno portato il Gruppo Feltrinelli e Antica Focacceria a unire le strade in un percorso comune.

Nel 2016 nasce FC Retail, partnership strategica tra Gruppo Feltrinelli e l’impresa di ristorazione CIR food, per lo sviluppo dei marchi RED, l’innovativo modello di store esperienziale che coniuga offerta editoriale, intrattenimento e ristorazione, e Antica Focacceria San Francesco.