Arriva a sorpresa anche il primo teaser di Animali Fantastici e dove trovarli 2, sequel del primo capitolo dello spinoff della saga di Harry Potter dedicata alle avventure del magizoologo Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne.

Considerato il grande successo del primo capitolo, i produttori non hanno avuto esitazioni ad annunciare che Animali Fantastici sarebbe stato l’inizio di una nuova saga, che molto probabilmente si svilupperà in cinque capitoli.

Alla regia di Animali Fantastici 2 ritroviamo David Yates, che ha firmato anche il primo capitolo (oltre a quattro capitoli della saga di Harry Potter, tra cui quelli conclusivi). Nel cast, oltre a Redmayne, ci saranno anche Johnny Depp, Zoë Kravitz ed Ezra Miller. Anche in questa occasione J.K. Rowling firma la sceneggiatura della pellicola. L’uscita del film è prevista per il 15 novembre 2018.

La sceneggiatura

La sceneggiatura del film si apre nel 1927, pochi mesi dopo che Newt ha aiutato a smascherare e catturare il malvagio stregone Gellert Grindelwald. Come aveva promesso, però, Grindelwald è fuggito e ora è in cerca di seguaci per la sua causa. L’unico in grado di fermare Grindelwald con la propria magia è Albus Silente, vecchio amico e maestro di Newt. Silente chiederà l’aiuto di Newt per sconfiggere il potente Gellert.

Questa sceneggiatura svela alcuni dettagli importanti. Come vediamo Zoe Kravitz tornerà nel ruolo di Leta Lestrange, in precedenza interesse sentimentale di Newt, in più un casting per giovani attori ha svelato la presenza delle versioni giovani di Newt e Leta per un probabile flashback. Ma a colpire è soprattutto la centralità del personaggio di Albus Silente, che avrà un ruolo fondamentale per combattere Grindelwald. Nel 2007, nel corso di un tour promozionale, J.K. Rowling ha rivelato che Albus Silente è gay, notizia questa che non si evince né dai libri né dai film.

La Rowling ha risposto al quesito: “Vedrete Silente come un giovane uomo in difficoltà, non è stato sempre il saggio maestro di Harry Potter. Lo vedrete in un momento formativo della sua vita. Per quanto riguarda la sessualità, lo saprete più avanti.”

Gli attori

Animali fantastici e dove trovarli 2 vedrà il ritorno di Ezra Miller come Credence, Zoe Kravitz come Leta Lestrange, che è stata vista brevemente solo in una fotografia nel primo film e porterà Callum Turner come il fratello di Newt, Theseus Scamander. Le riprese del sequel sono iniziate lo scorso luglio per un’uscita nelle sale italiane fissata al 15 novembre 2018.