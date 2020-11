“Una diversa economia per un paese più giusto” è il titolo della tavola rotonda, in diretta streaming a cui ha partecipato il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Leoluca Orlando, il tutto durante la giornata conclusiva della XXXVII Assemblea annuale dell’Anci.

Orlando, durante il suo intervento, ha parlato del Recovery Fund: “Prevede sicuramente grandi finanziamenti ma serve anche una rigenerazione amministrativa per consentire agli enti locali una maggiore capacità di progettazione per l’utilizzo concreto delle risorse”.

“I comuni – sottolinea il sindaco di Palermo – adesso hanno molte risorse per dar vita a nuovi progetti ma spesso non hanno strumenti finanziari adeguati per affrontare il quotidiano”.

“Per questo motivo prego il vice ministro Castelli di aiutarci a spendere bene queste risorse, liberando quelle disponibili presso le casse comunali bloccate da un Patto di stabilità che l’Europa ha da mesi sospeso e che, assurdamente, ancora in Italia paralizza i servizi essenziali ai cittadini e alle cittadine” ha concluso.