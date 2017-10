CATANIA – Arrivate le prime 5 vetture, altre 10 in tempi brevi, che rafforzeranno e integreranno le attuali linee dell’Amt fino all’arrivo dei nuovi bus. Il sindaco Bianco: “E’ un piccolo passo per rafforzare le linee in attesa di completare l’acquisizione di decine di nuovi mezzi”.

Arrivati i 5 bus acquistati dall’Amt di Milano

Sono arrivati i 5 bus che il Comune di Catania ha acquistato dall’Atm di Milano che, insieme ad altri 10 che arriveranno nelle prossime settimane, rafforzeranno e integreranno le attuali linee dell’Amt fino all’arrivo dei nuovi bus che saranno acquistati grazie alle risorse recuperate in questi mesi. I 5 bus saranno immessi in circolazione la settimana prossima.

L’iniziativa adottata, discussa e concordata dal sindaco Bianco con il collega sindaco di Milano, Giuseppe Sala, consentirà nel brevissimo periodo, con costi tollerabili, di porre un primo rimedio alle carenze di mezzi rotabili verificatisi negli ultimi mesi.

“E’ un piccolo passo per rafforzare le linee – spiega Enzo Bianco – in attesa di completare l’acquisizione di decine di nuovi mezzi che sarà interamente finanziata grazie alle risorse del Pon Metro. Un grazie all’ex presidente Carlo Lungaro che si è adoperato per il raggiungimento di questi obiettivi”.

“L’obiettivo – dice il presidente Puccio La Rosa – è quello di permettere finalmente ad Amt di avere un parco macchine moderno e alla città di Catania, anche attraverso una rivisitazione delle linee ed un percorso di integrazione con la Metropolitana, di avere un trasporto pubblico efficiente ed efficace rispettoso dei moderni criteri di mobilità sostenibile”.