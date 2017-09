La sinergia avviata con il Amazon, colosso mondiale dell’ e-commerce, è solo l’inizio di un percorso avviato e che si consolida ogni giorno di più, di apertura dei mercati globali alle nostre imprese. L’incontro di oggi rappresenta la sintesi di un’azione di sistema, che nasce dalla determinazione a condurre un programma politico che ha voluto con forza il sostegno all’internazionalizzazione, all’innovazione e alla possibilità che i giovani facciano impresa.

Lo ha sottolineato oggi Mariella Lo Bello Assessore Regionale delle Attività Produttive intervenendo al Roadshow ” Sicilia nel mondo tenutosi oggi a Palermo nella sede dell’ Assessorato.

Il ruolo della Regione

“La Regione crede fermamente nella capacità delle nostre imprese – ha ribadito – di conquistare fette del mercato internazionale per la qualità della proposta e la capacità di innovare i processi produttivi e di incidere nel mondo del lavoro, E in questo senso – ha evidenziato l’ Assessore Lo Bello – lo sforzo fatto per consentire alle nostre eccellenze nel campo dell’energia di partecipare ad Astana, ha dato ottimi frutti. Voglio ringraziare le tante imprese oggi presenti, che hanno mostrato grande interesse e apertura a questa nuova possibilità che offriamo, unitamente ad Amazon .E la presenza del manager di Amazon Italia – conclude Mariella Lo Bello – Francesco Semeraro, è la testimonianza di quel nuovo spaccato commerciale che vogliamo aprire alle aziende siciliane e a quelle artigianali in particolare”

” Grazie alla Regione Siciliana, Amazon , oggi è lieta di incontrare l’artigianato siciliano, per avviare un percorso di introduzione delle sue eccellenze regionali all’interno della vetrina ” Made in Italy” E’ quanto ha detto il manager di Amazon Italia Francesco Semeraro che ha concluso dicendo ” siamo lieti della risposta, da parte delle aziende locali che oggi hanno partecipato all’incontro con interesse“.