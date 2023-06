ROMA (ITALPRESS) – Il generale Francesco Paolo Figliuolo sarà il commissario alla ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Secondo quanto si apprende, è stata raggiunta l’intesa nella maggioranza, e il via libera alla nomina dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Figliuolo era stato commissario all’emergenza Covid-19.

– foto Agenziafotogramma.it –