Tre giorni di grandi emozioni all’insegna dello sport, dell’avventura e del gusto in compagnia di tutta la gamma Mercedes-Benz con i riflettori accesi sul nuovo GLA, il Suv compatto dalla personalità spiccata. Da R.Star, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart in viale Michelangelo 1822 a Palermo, vanno in scena gli All RStarGame: un tour emozionante di grandi sfide sportive, gusto e giochi all’insegna delle ultime tecnologie. Da domani, venerdì 22 settembre, e fino a domenica 24 settembre abbandona gli stereotipi, segui la tua indole, dai forza alle tue passioni e ridefinisci le regole del gioco per un fine settimana fuori dagli schemi.

Ludotech, divertirsi con la tecnologia

Sabato e domenica l’appuntamento è con Ludotech, i laboratori didattici dove i bambini imparano e giocano con la robotica, il coding e l’elettronica. Ragazzi e ragazze accendono il loro genio divertendosi con la tecnologia, sempre seguiti dal team Codemotion kids, professionisti esperti nelle tecnologie digitali per l’educazione. Attraverso il coding i ragazzi imparano a scrivere vere e proprie righe di codice sul computer e forniscono al robot le istruzioni per completare missioni di difficoltà crescente: avanza, fermati, ruota, affronta l’ostacolo. Saranno quattro le attività previste, ogni ora e per tutta la giornata: programma la tua auto, programma la tua auto unplugged, electric cars competition e smart city.

Sport: le emozioni del BigFlyBag e della Funivia Zip Line

La Funivia Zip Line rappresenta l’off-road estremo ma in style, un viaggio attraverso il piacere dell’avventura nella giungla urbana che si sperimenta in compagnia dei SUV Mercedes-Benz: accanto al testimonial del weekend, il Nuovo GLA, ci saranno GLC, GLC Coupè, GLE e GLE Coupè, e l’icona senza tempo, Classe G: sicuri, sportivi ed estremi proprio come la carrucola che si lancia nel vuoto.

Gusto: degustazioni e cooking show nell’area food

Oltre allo sport da R.Star l’appuntamento è con il gusto. Un’intera area è dedicata, infatti, ai cooking show con degustazione: alcuni prodotti d’eccellenza saranno raccontati e degustati dal vivo. Sabato alle ore 12 e alle ore 18 due show-cooking che vedranno protagonista lo chef Luigi Pomata, volto della trasmissione “La prova del cuoco”, su Rai1. Uno dei maggiori interpreti della cucina di tonno rosso in Italia, Pomata è lo chef patron del “Luigi Pomata” a Cagliari e di due ristoranti a Carloforte, sull’isola di San Pietro. Impegnato in questi giorni nella partecipazione al Cous Cous Fest, Pomata farà degustare una ricetta di cous cous, bietole, wasabi con tonno speziato. Sabato alle ore 17 per i più golosi lo show-cooking dedicato al cannolo scomposto, a cura di Franco Lo Monaco, chef pasticcere del bar Galatea. Domenica alle ore 12 si prosegue con lo show-cooking di Fabio De Luca, chef executive del ristorante Villa Clelia, che preparerà un risotto ai funghi profumato al rosmarino. I cooking show, a numero chiuso con registrazione on line, saranno abbinati ai vini della cantina Firriato.