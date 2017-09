La protezione civile regionale ha diffuso un allerta meteo giallo per il rischio idrogeologico segnalando con particolare rilievo le potenziali condizioni meteo avverse per rovesci e temporali fino alle ore 24 del 27 settembre. In particolare da oggi pomeriggio e per le prossime 24 ore sono previste piogge intense concentrate in intervalli di tempo contenuti con potenziali rischi anche in ambito urbano.

Rischio idrogeologico e idraulico

“Le criticità attese per il rischio idrogeologico e idraulico – si legge nel bollettino della Protezione Civile regionale – stimate sulla base delle precipitazioni previste e dell’occorrenza di temporali, possono risultare più gravose in relazione alla distribuzione e intensità dei fenomeni che risultano connotati da elevata incertezza previsionale”.