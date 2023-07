ALEX BRITTI arriva in Siciliacon l’ALEX BRITTI LIVE 2023 che lo porta a riabbracciare il suo pubblico, dopo le date di Melilli e Palazzolo Acreide, con 2 nuovi e imperdibili appuntamenti l’11 luglio a Racalmuto (AG) e il 12 luglio a Messina per uno show incandescente scandito dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.

L’ALEX BRITTI LIVE 2023 organizzato e prodotto da Just1 e distribuito da OTR Live prosegue a tutto ritmo e dopo le prime tappe in Sicilia, Sardegna, Puglia, Molise e Calabria e le due date in arrivo di Racalmuto e Messina i prossimi appuntamenti sono il 15 luglio a Mosciano Sant’Angelo (TE), il 16 luglio a Castelliri (FR), il 18 luglio a San Chirico Raparo (PZ), il 23 luglio a Orvieto (TR), il 26 luglio al Castello Sforzesco di Milano, il 2 agosto a Circello (BN), il 3 agosto a Molfetta (BA), il 7 agosto a Lignano Sabbiadoro (UD), il 12 agosto a Specchia (LE), il 15 agosto a Montesilvano (PE), il 19 agosto a Forte dei Marmi (LU), il 21 agosto a Sabaudia (LT), il 28 agosto a Ugento (LE), il 2 settembre ad Amalfi (SA), il 16 settembre a Ozieri (SS), il 23 settembre a Casalvelino (SA) per concludersi il 30 settembre a Plan de Coumarial in Valle d’Aosta.

“Non vedo l’ora di tornare a suonare in tour, emozionare il pubblico e farlo cantare a squarciagola” racconta Alex Britti: “Per questo ho pensato ai nuovi live come a una specie di “Best of” con tanti momenti diversi, da quelli più rock a quelli più blues. E come ogni festa che si rispetti saremo in tanti sul palco: la mia inseparabile chitarra, la batteria, il basso, le tastiere e le sequenze e il mio magico coro al femminile”.

Alex Britti, accompagnato dalla sua band (Francesco Isola – batteria, Matteo Pezzolet – basso, Davide Sambrotta – tastiere e sequenze, Cassandra De Rosa, Oumy N’Diaye e Deborah Romano – coro) porta in scena un live coinvolgente ed energico frutto di lungo lavoro, anello di congiunzione tra passato e presente della sua storia musicale. Il pubblico delle arene, delle piazze e dei festival estivi italiani potrà lasciarsi conquistare dal sound inconfondibile, dalla leggerezza e dalle sonorità blues e rock che da sempre contraddistinguonoil repertorio del chitarrista romanoe godersi ogni attimo di questo show speciale, in cui ci sarà spazio solo per la musica e dove Alex Britti rivelerà entrambe le sue due anime pop e cantautorale.

I LIVE 2023 sono l’occasione perfetta per ascoltare i nuovi brani Tutti come te e Nuda delle vere e proprie hita tutto ritmo con testi sinceri e riff iconici in cui si sentono i tocchi di chitarra di Alex Britti unici e inimitabili ma anche successi del passato come Solo una volta (o tutta la vita), Oggi sono io, La Vasca, 7000 caffè, Lo zingaro felice, Gelido, Baciami (e portami a ballare) solo per citarne alcuni. I mesi che attendono Alex Britti si preannunciano quindi densi di appuntamenti proprio per tornare a vivere ed emozionarsi con la musica e le parole che l’eclettico cantautore e chitarrista romano è pronto a regalare nuovamente ai suoi fan.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.