Alessandra Salerno canta Amy Winehouse. “Il sound di Amy Winehouse è stato sempre nelle mie corde, mi sento molto vicina al background della cantante scomparsa prematuramente. La passione per la musica jazz e black ci accomuna e mi piace l’idea di riviverla in un concerto a Palermo” è questo l’esordio della vocalist palermitana Alessandra Salerno che sabato 28 luglio si esibirà al Teatro di Verdura alle 21.30 in un “Tribute to Amy Winehouse”.

Il concerto è inserito nel ciclo dei concerti estivi della Fondazione The Brass Group, tant’è che la Salerno sarà accompagnata dalla dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina. La cantante rientra in scena prima della pubblicazione del suo disco.

Lei, bella e con un talento artistico sorprendente, considerata la vincitrice spirituale di The Voice of Italy 2015, di ritorno da un grande successo in America dove si è esibita con diversi concerti compreso il Gala annuale della NIAF ed ospite alla Casa Italiana Zerilli-Marimò, sente particolarmente vicina a sè, alla sua generazione, la musica jazz che ha sempre caratterizzzato Amy Winehouse, interprete ed artista elegante e raffinata, immediatamente riconoscibile alla prima nota.

Alessandra Salerno canta Amy Winehouse: l’artista ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica

Amy aveva soltanto ventisette anni quando lasciò il mondo della musica portando con sé un grande ed incolmabile vuoto. Blues, Jazz, Soul e Gospel si fonderanno in un caleidoscopico musicale dove nulla è lasciato al caso.

L’obiettivo del concerto, sarà quello di far riaffiorare il rapporto più puro di Amy con la musica, riscontrabile, ad esempio, nel noto duetto con Tony Bennett. “Sette anni fa – dichiara la vocalist palermitana Alessandra Salerno – se ne andava la voce più rivoluzionaria della musica jazz, soul, r&b. pop… Ricordo ancora quel giorno e quella sensazione di sconcertante dispiacere. Sabato 28 luglio riporteremo indietro le lancette, ed io nel mio piccolo avrò due immensi onori, quello di omaggiarla con un tributo insieme all’OJS e quello di farlo in uno dei teatri più importanti d’Italia, il Verdura a Palermo Capitale della Cultura”.

Una interpretazione resa possibile grazie alla voce scura ed intensa della Salerno, che propone un sound avvolgente, tutto da ascoltare. Orgogliosa di essere nata in Sicilia, culla anche della musica Jazz con l’indimenticabile Nick La Rocca. La Salerno continua dicendo che “La Sicilia è una regione molto viva culturalmente e anche musicalmente, del resto siamo una terra di transito, dove le culture da sempre si mescolano, quindi nel campo della musica è facile trovare eccellenze nel mondo del cantautorato, del jazz, del folk, del blues, della musica classica, elettronica e di ogni genere. Il fermento c’è, si respira nell’aria. Come artista sono un’inguaribile sognatrice”.

Il concerto di Alessandra Salerno sostituisce il concerto di “Letizia Gambi” della passata stagione in abbonamento

Tutti i signori abbonati potranno assistere gratuitamente al concerto esibendo il biglietto del concerto di “Letizia Gambi” presso botteghino del Teatro di Verdura. Il costo del biglietto è di euro 15,00 più i diritti di prevendita su Ticksweb, Boxoffice, Ticketone, Tickettando. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.ticksweb.com e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.