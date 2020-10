Sequestrato dai Nas di Palermo il laboratorio Emolab per lo screening del coronavirus in via Torquato Tasso ad Alcamo. Sono stati denunciati il proprietario della struttura e il direttore tecnico per falso e frode nell’esecuzione del contratto con l’Asp di Trapani.

Il laboratorio, infatti, avrebbe continuato a fornire servizi di analisi sulla positività nonostante le apparecchiature utilizzate fossero ritenute non idonee. L’azienda ha analizzato tamponi molecolari per conto dell’Asp di Trapani, di privati e di cliniche della provincia di Palermo e Trapani con test che avrebbero dato un esito errato rispetto a quello reale.

I due colpevoli avrebbero anche omesso di inserire nella piattaforma web regionale per il Covid-19 i test effettuati ai provati e il relativo esito e applicato anche una tariffa variabire di 80/100 euro invece dei 50 stabiliti dalla circolare regionale. Inoltre, non sarebbe presente la figura del biologo specializzato in microbiologia, virologia o genetica: figura indispensabile nella elaborazione dei tamponi.

Gli incriminati avevano eseguito per conto dell’Asp di Trapani 7.600 tamponi, richiedendo il pagamento di fatture per euro 380 mila euro, dei quali 72 mila già corrisposti.

