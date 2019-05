MILANO (ITALPRESS) – Si chiama ‘Carrello Sospeso’ ed e’ la nuova gara di solidarieta’ lanciata oggi da Fondazione Cariplo, Caritas Ambrosiana, con il supporto di Coop e Intesa Sanpaolo.

L’iniziativa serve a sostenere il nuovo Emporio della Solidarieta’ che la Caritas ha inaugurato questa mattina al quartiere Ortica e chiede ai cittadini di dare il loro contributo riempiendo un carrello della spesa virtuale sulla piattaforma digitale For Funding di Intesa Sanpaolo, nata per il crowdfunding a sostgno delle associazioni non profit. Ogni carrello virtuale sara’ poi trasformato in uno reale da Coop Lombardia. La donazione sara’ inoltre raddoppiata dal Programma QuBi’. Una spesa di 10 euro sulla piattaforma del gruppo bancario, per esempio, permettera’ di donare agli utenti dell’Emporio della Solidarieta’ due confezioni di pasta, una di olio, una di riso, una di salsa di pomodoro e un litro di latte. Oltre a questo, Fondazione Cariplo si impegna a versare la stessa cifra donata per consentire a Caritas Ambrosiana di continuare a rifornire l’Emporio di prodotti da donare alle famiglie che usufruiranno del minimarket solidale.

“Il nostro Gruppo sta collaborando attivamente all’interno del Programma QuBi’ – afferma Elena Jacobs, Responsabile Valorizzazione del Sociale di Banca Intesa Sanpaolo – e, oltre alle risorse impegnate, mette a disposizione la piattaforma di raccolta fondi For Funding che sostiene questa iniziativa, attiva da oggi fino a fine luglio e che permettera’ a tutta la cittadinanza di fare un concreto gesto di solidarieta'”.

31-Mag-19