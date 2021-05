Al via, dal 9 giugno, le attività del Centro estivo “Teatro del Fuoco Kids” di “Elementi Creativi”. Giochi, teatro, arte e sport all’aria aperta per tornare a socializzare.

Sono aperte le iscrizioni ai pomeriggi di divertimento all’aria aperta del centro estivo “Teatro del Fuoco Kids” di “Elementi Creativi” con giochi creativi, laboratori teatrali e d’arte, ma anche tanta attività fisica, musica per i bambini di età compresa tra 3 e 11 anni.

Attività, che puntano a tornare a una socialità volta a ricondurre una vita quanto più possibile normale sviluppando le potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il metodo interattivo, adottato dagli operatori specializzati nei settori teatrale ed educativo, infatti, segue l’indirizzo dello scrittore pedagogista Gianni Rodari con lo scopo di stimolare maggiormente alla fantasia, la condivisione e la conoscenza con il “gioco teatrale in mezzo alla natura” consentendo ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in grado di contribuire alla formazione del proprio carattere individuale, comprendere tutto ciò che li circonda scoprendo come vivere in armonia, rispettando gli uomini e la natura, e riappropriandosi degli spazi di gioco a seguito della crisi sanitaria dovuta al COVID-19.

Le attività si svolgerannoa partire dal 9 giugno, nella sede di “Elementi Creativi”, in via Tommaso Natale 78e (di fronte Villa Boscogrande) dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, chiamando il cell. 329.6509941 o il 392.3955099. Ulteriori info scrivendo alla mail info[email protected]

Il Teatro del Fuoco Kids, nato come sezione del Teatro del Fuoco International Firedancing Festival, si svolge nel bene confiscato Elementi Creativi ed ha lo scopo di stimolare le emozioni positive del bambino. E’ una novità che amplia l’offerta del festival internazionale che ogni anno approda in Sicilia il 1° agosto.