ROMA (ITALPRESS) – Grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, anche quest’anno Ze’tema Progetto Cultura rinnova la collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ attraverso il progetto Robotica in Pediatria, un’opportunita’ di crescita, svago e divertimento per i giovani ospiti ricoverati.

Dal 10 aprile al 5 giugno sono previsti 8 appuntamenti gratuiti, ogni mercoledi’ dalle 15 alle 17 (a esclusione del 1 maggio), dedicati ai giovani pazienti dello spazio ragazzi Time Out dell’ospedale pediatrico, per esplorare il mondo della programmazione robotica attraverso kit, schede programmabili e robot veri e propri, con il sostegno dei tutor di Technotown, lo spazio di Villa Torlonia dedicato alla creativita’ e alla scienza promosso dall’assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale.

Al termine degli incontri, a tutti i partecipanti sara’ consegnato “l’attestato di Technotown” e un coupon omaggio per visitare la ludoteca scientifica di Villa Torlonia insieme a un amico. Nel periodo post-degenza, infatti, Technotown prevede per i bambini in visita percorsi interattivi, dinamici e spettacolari, un’occasione ideale per “riappropriarsi” dell’allegria e giocare in un luogo sereno, emozionante e accogliente, rendendo i bambini e i ragazzi ‘attori protagonisti’ dell’esperienza che vivranno.

(ITALPRESS).

col2/com

23-Apr-19 13:04