“Sarà pubblicato oggi il bando del Programma di sviluppo rurale (Psr) Sicilia 2014-2022 per sostenere la certificazione dei prodotti agroalimentari siciliani di qualità. Sono stati resi disponibili 400 mila euro per sostenere la partecipazione degli agricoltori e delle associazioni di agricoltori ai sistemi di qualità. Il governo Musumeci continua a sostenere così il settore economico più importante per la Sicilia”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla, annunciando una nuova misura di sostegno ai produttori, che sarà pubblicata sulla pagina internet del dipartimento dell’Agricoltura della Regione. Gli interessati potranno presentare la domanda dal 4 luglio all’8 agosto.

“La partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare – aggiunge Scilla – consente di appropriarsi di un valido strumento per promuovere il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari o dei processi produttivi. Tutto ciò a garanzia dei consumatori e a supporto della competitività delle imprese agricole e agroalimentari, con positive ricadute di sviluppo sui territori”.

In particolare gli obiettivi sono quelli di migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole al fine di incrementarne il valore aggiunto; potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità; assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di produzione; migliorare la competitività dei produttori primari all’interno della filiera agroalimentare.Le produzioni oggetto di sostegno sono quelle registrate in Ue e riconosciute a livello nazionale, ottenute sul territorio della Regione Siciliana, secondo i requisiti previsti dai “regimi di qualità” indicati: prodotti ottenuti con metodo biologico; prodotti Dop e Igp; vini Dogc, Doc e Igt; Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ); Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI); Qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana (QS).