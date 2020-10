Il ballottaggio delle elezioni comunali ad Agrigento è stato vinto da Francesco Micciché, appoggiato da Vox e liste civiche. Micciché ha battuto il sindaco uscente Lillo Firetto, con il 60,40% delle preferenze.

“Sarò il sindaco di tutti”, ha dichiarato il neo sindaco di Agrigento. “Non me li aspettavo nemmeno io questi numeri, questo vantaggio. Agrigento, ancora una volta, ha dimostrato di volermi bene e di stimarmi. Molti mi hanno apprezzato come uomo e adesso, spero, mi apprezzeranno come politico”.

“La mia porta sarà sempre aperta, ogni giorno gli agrigentini mi devono venire a trovare. Dedico questa vittoria alla mia famiglia perché mi è stata accanto in questi giorni”.

Non è mancato un messaggio al sindaco uscente: “Gli mando un abbraccio affettuoso perché la stima e l’affetto vanno oltre ogni bega politica”.

Da parte sua, Firetto ha fatto il bilancio della campagna elettorale e degli ultimi cinque anni della propria amministrazione. “È stata una campagna lunga e particolare, difficile sia per il distanziamento sociale sia per le condizioni di partenza. In Sicilia, il centrodestra ha oltre il 60% dei consensi e anche ad Agrigento, dopo il primo turno, tutti i mestieranti della politica sono confluiti sul nostro avversario.

“Abbiamo dato tanto in questi cinque anni di amministrazione, abbiamo raggiunto più di ottomila preferenze e messo in crisi un sistema che ha tenuto prigioniera per anni la città. Siamo stati qui, a combattere fino all’ultimo, per provare a ridare una nuova speranza ad Agrigento”.

“Siamo riusciti a creare una coalizione civica, popolare e riformista, dalle idee chiare, dai toni eleganti ma decisi, con quella autorevolezza che serve nei momenti più critici della storia della città”.

Secondo Firetto, l’appoggio della Lega e dei partiti di destra al proprio avversario sono stati decisivi per le sorti del ballottaggio. “Dispiace per l’occasione persa, perché abbiamo giocato solo il primo tempo di una partita fondamentale per la nostra città”.

