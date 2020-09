_

Sicilia al top in Europa sul fronte dell’agricoltura biologica. É illustrato nell’Annuario delle Regioni di Eurostat, che analizza le 35 regioni europee in cui le colture bio rappresentano almeno il 15% delle aree coltivate. E in Sicilia e Puglia superano rispettivamente 375mila e 194mila ettari (in assoluto le più vaste d’Europa).

L’annuario traccia inoltre il quadro europeo in proporzione alle colture convenzionali: la regione di Salisburgo in Austria è l’unica dove le superfici bio superano quelle convenzionali (51,8%), ma la Calabria è terza con quasi il 30%.

Tanta Italia anche in altri punti dello studio: la Lombardia è la terza regione d’Europa per produzione di latte vaccino (4,9 milioni di tonnellate) e la seconda per crescita della produzione dal 2015 al 2018. E sono ben sei le regioni italiane in top 10 per velocità di incremento nell’ultimo triennio: Liguria, Val d’Aosta, Abruzzo, Basilicata, Umbria e Toscana. A livello demografico invece Umbria, Marche ed Emilia Romagna si segnalano per essere fra le 10 regioni con per anzianità della forza lavoro (nello specifico agricoltori over 65).

LEGGI ANCHE

CORONAVIRUS IN SICILIA: IL BOLLETTINO DEL 22 SETTEMBRE

PALERMO, TENSIONE ALLA MISSIONE SPERANZA E CARITA’