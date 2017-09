La troupe di Striscia La Notizia è stata aggredita questa mattina in Corso Alberto Amedeo a Palermo.

Aggressione: insulti e bastonate per Stefania Petyx

Stefania Petyx, conosciuta al grande pubblico di Mediaset per i suoi servizi di inchiesta, questa mattina è stata violentemente aggredita, insieme alla sua troupe. La Petyx è stata aggredita a colpi di bastone. Aggredito anche il suo cameraman che è stato allontanato a spintoni. In seguito hanno provato a bagnare la troupe con un tubo dell’acqua e poi con dei secchi-

La loro colpa? Aver provato a porre l’attenzione sull’occupazione abusiva di una villa liberty di proprietà dell’ospedale Civico. Da poco più di un anno, infatti. quattro famiglie hanno occupato l’immobile, che si trova vicino al mercato delle pulci. Dopo diverse segnalazioni arrivate alla redazione di Striscia La Notizia, la giornalista palermitana si era messa al lavoro per cercare di far luce sul caso.

Aggressione fermata dall’arrivo degli agenti

A spingere il Tg satirico a realizzare il servizio non solo l’occupazione abusiva, ma anche alcune segnalazioni su lavoro in corso all’interno della villa lliberty, che ne avrebbero potuto compromettere in futuro il corretto restauro. “Continuo a fare il mio lavoro, per fortuna ho la testa dura – ha dichiarato Stefania Petyx”. L’aggressione è stata fermata dall’arrivo degli agenti, che sono stati chiamati dalla troupe. Dopo i primi accertamenti sono state segnalate quattro persone.

Il sindaco Leoluca Orlando ha espresso “piena ed affettuosa solidarietà alla troupe di “Striscia la notizia”. “Sono certo – ha aggiunto – che, come già avvenuto in passato, nessuna intimidazione sortirà l’effetto di fermare o rallentare il lavoro di Stefania Petix, che proseguirà, anzi, più incisivo che mai”.