Il Comune di Salemi a sostegno dell’aeroporto ‘Vincenzo Florio’ di Trapani. In una lettera firmata dal sindaco, Domenico Venuti, l’amministrazione comunale ha comunicato all’Airgest, società che gestisce lo scalo, l’adesione al nuovo programma di co-marketing in favore dell’aeroporto. L’intesa prevede un esborso annuo per il Comune di 36.600 euro: le somme sono state stanziate nel bilancio di previsione 2017-2019, già approvato.

L’importanza dell’aeroporto

“Crediamo fortemente nell’importanza dell’aeroporto di Trapani, che è stato e deve continuare a essere uno strumento fondamentale per lo sviluppo turistico del nostro territorio – afferma Venuti -. Per questo motivo abbiamo deciso di fare la nostra parte aderendo al programma di supporto dei flussi turistici, così come fatto negli anni scorsi.”

Il nuovo bando

“Non sappiamo quale compagnia si aggiudicherà il nuovo bando predisposto dall’Airgest – aggiunge il sindaco di Salemi – ma, al di là del nome del nuovo partner, siamo convinti che il ‘Vincenzo Florio’ debba continuare nel suo ruolo di volano per lo sviluppo del territorio e debba ampliare la sua offerta di voli. Per questi motivi – conclude Venuti – formulo un appello a quei sindaci che non hanno ancora formalizzato la loro adesione al nuovo accordo di co-marketing: l’aeroporto di Trapani ha già dimostrato il suo valore in termini di ripercussioni positive sulla nostra provincia, è patrimonio di tutti e tutti insieme dobbiamo difenderlo”.