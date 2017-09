SAC informa che nei giorni scorsi, nella sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania), è stato stipulato un protocollo d’intesa che avvia la collaborazione fra la società di gestione dell’Aeroporto di Catania e gli istituti scolastici di II grado della provincia etnea, per il tramite dell’USP, nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro.

Perfezionare i percorsi formativi

Obiettivo dell’accordo, quello di sviluppare iniziative di partnership con gli istituti scolastici di Catania e provincia interessati ad arricchire e/o a perfezionare l’offerta di percorsi formativi per i propri studenti introdotti con l’ultima riforma della scuola (Legge 107/2015).

La Presidente di SAC Spa, Daniela Baglieri, e il Dirigente dell’USP di Catania, Emilio Grasso, hanno firmato il documento alla presenza del Dirigente funzione Affari Istituzionali di SAC, avv. Gaetano Sardo, e dei professori Rosalba Laudani, responsabile del progetto Alternanza Scuola-Lavoro per USP di Catania, e Antonio Maugeri, docente esperto territoriale di Educazione Fisica. A questo protocollo, che stabilisce gli ambiti d’azione, seguiranno le convenzioni che saranno stipulate con le singole scuole.

“Questo protocollo d’intesa con l’USP di Catania – spiega la Presidente SAC, Daniela Baglieri – giunge dopo la prima positiva esperienza, avviata nella primavera scorsa, con singoli istituti superiori di Catania e provincia che ne avevano fatto richiesta. I loro studenti sono stati i nostri primi quattrocento “Airport Angels”, gli angeli dell’aeroporto, e si sono distinti in ogni area: accoglienza visitatori stranieri durante il G7 di maggio, gestione del “data center” in base ai flussi di traffico previsti dall’ufficio analisi di SAC e infine in pista, dove gli alunni dell’aeronautico hanno affiancato gli ispettori di aeroporto durante le complesse fasi di atterraggio, decollo e manovre sui piazzali degli aeromobili delle varie compagnie”.

Per il Dirigente dell’USP di Catania, Emilio Grasso, l’Aeroporto di Catania è “un polo di scambi internazionali e servizi ad alto contenuto professionale e tecnologico: uno dei luoghi-chiave del nostro territorio dove varie categorie di studenti delle scuole superiori possono sperimentare in maniera concreta l’organizzazione del lavoro di un sistema complesso come quello aeroportuale e acquisire competenze dirette che completino il percorso di formazione scolastico con una full immersion nel mondo del lavoro”.