Aeroporto di Comiso, ad Alitalia i voli "in continuità territoriale"

Alitalia si è aggiudicata il bando Enac per i voli in continuità territoriale da Comiso e dunque garantirà, a partire dal 1 novembre e per i successivi tre anni, voli giornalieri sulle rotte da Comiso verso Milano Linate e Roma Fiumicino a tariffe calmierate per i residenti in Sicilia.

Una notizia che è stata commentata con soddisfazione dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone: “Una misura a cui il governo Musumeci ha iniziato a lavorare già tre anni fa, con l’allora ministro Delrio, recuperando 30 milioni di euro appostati nel 2016 nel bilancio dello Stato grazie a un emendamento del deputato Nino Minardo. Il governo regionale ha stanziato, dal canto suo, 16 milioni di euro quale cofinanziamento per consentire voli a tariffe agevolate per i residenti in Sicilia”.

E aggiunge: “”La Regione Siciliana, compartecipando alla continuità territoriale, assicura così per tre anni un soluzione che contribuirà a lenire le difficoltà e il caro aerei nei collegamenti fra l’Isola e il resto d’Italia. Sono convinto che Alitalia saprà qualificare il servizio per come merita”.

