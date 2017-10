COMISO (RG), – SOACO informa che è stato raggiunto un accordo con Air Malta, prestigiosa compagnia di bandiera della piccola e dinamica repubblica del Mediterraneo, membro nell’Unione Europea. Malta è una destinazione ideale, poi, sia per l’incoming – con tutti i vantaggi diretti per il territorio e l’economia siciliana – che per l’outgoing. Dall’aeroporto di Malta, infatti, si può proseguire verso altre destinazioni internazionali.

Due voli settimanali a partire dal 17 dicembre

I voli da/per Malta cominceranno il prossimo 17 dicembre 2017: due le rotazioni settimanali nel periodo invernale – il venerdì e la domenica – che diventeranno tre dalla primavera 2018. Partenza da Malta ore 20.30, arrivo a Comiso ore 21.10. Ripartenza da Comiso ore 22.00 e arrivo a Malta alle ore 22.40. La durata del volo sarà di circa 20 minuti. Air Malta metterà a disposizione gli airbus A320, con 168-200 posti a bordo. I biglietti saranno messi in vendita da lunedì 16 ottobre suwww.airmalta.com. Prezzi a partire da 39 euro.

L’accordo

“L’accordo con Air Malta – spiegano Silvio Meli e Giorgio Cappello, presidente e amministratore delegato di SOACO, società di gestione dello scalo ibleo – si inquadra in una politica commerciale che punta alla differenziazione dell’offerta su Comiso, incrementa la presenza di più compagnie aeree e, contestualmente, di più collegamenti diretti. Un risultato importante, raggiunto grazie al continuo impegno e alle costanti interlocuzioni del management di Soaco con il vettore maltese”.

Il Ministro del Turismo di Malta, Konrad Mizzi, ha commentato: “È bello vedere la strategia di crescita di Air Malta che guadagna terreno. Air Malta rafforzerà attivamente le sue attività in Sicilia per servire meglio i turisti siciliani ed i passeggeri business che possono connettersi ad altre destinazioni tramite Malta”.

Commentando il servizio, Paul Sies, Chief Commercial Officer di Air Malta ha dichiarato: “Questa è una buona notizia sia per Malta che per la Sicilia. È la prima volta che Air Malta opera a Comiso e questo annuncio rafforza la posizione della compagnia aerea sul mercato siciliano con almeno 18 voli settimanali quest’inverno tra le isole. La nuova rotta migliorerà sicuramente il collegamento tra le due isole, poiché adesso copriremo anche la provincia meridionale di Ragusa. Una ulteriore prova del nostro impegno per Malta e per la Sicilia: rafforzerà la nostra posizione sfruttando nuovi mercati in linea con la nostra attuale strategia di crescita, diventando la compagnia aerea delle isole del Mediterraneo”.