Aeroporto Comiso. Firmata dai sindaci dei comuni iblei la convenzione per avviare il bando di gara per l’incremento dei flussi turistici nell’ambito territoriale che interessa l’aeroporto di Comiso.

Nella convenzione sono stati inseriti in extremis la somma di 1,7 milioni di euro stanziati dalla Regione con l’ultima legge finanziaria.

Ai quasi 7 milioni di euro già stanziati dalla Regione Sicilia, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dalla Camera di Commercio del Sud Est e dal Comune di Ragusa si aggiungeranno quindi ulteriori 1,7 milioni di euro.

Il nuovo bando punta ad incentivare le rotte per l’aeroporto di Comiso prevede una somma di 8,7 milioni compresi i fondi del Libero consorzio comunale di Ragusa, della Camera di commercio del Sud Est e del Comune di Ragusa.

L’ente capofila del bando sarà il Comune di Comiso, mentre, la stazione appaltante sarà la Cuc (Centrale unica di committenza) Trinakria Sud dei Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina.

Aeroporto Comiso: gli 11 comuni firmatari

La convenzione è stata sottoscritta tra Soaco (società di gestione dell’aeroporto di Comiso) e i comuni della provincia di Ragusa e Siracusa, un’operazione che porterà ben 4 milioni e 900 mila euro per attività finalizzate a incrementare le presenze turistiche nell’ambito territoriale dell’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso in provincia di Ragusa.

La convenzione è stata firmata dagli 11 comuni (Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Vittoria, Santa Croce Camerina, Acate, Monterosso Almo, Giarratana, Chiaramonte Gulfi e di Palazzolo Acreide (Sr) che hanno aderito al progetto per l’incremento dei flussi turistici nello scalo. Presenti al tavolo per la firma anche il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la Camera di Commercio del Sud-Est che cofinanzieranno il progetto rispettivamente per 1.600.000 (fondi ex-Insicem) e 380.000 euro.

Durante l’incontro, l’Amministratore Delegato della Soaco, Giorgio Cappello e il Presidente Silvio Meli hanno sottolineato ai sindaci l’importanza di integrare queste iniziative per il potenziamento del traffico aereo su Comiso anche destinandovi quote della tassa di soggiorno.

Ricevuta la firma del decreto assessoriale, Soaco, il cui ruolo è solamente quello di coordinare e assistere i comuni iblei nella realizzazione tecnica del progetto, si è immediatamente attivata per proseguire – insieme ai Sindaci dei Comuni Iblei, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa e alla Camera di Commercio del Sud-Est – l’iter burocratico per la pubblicazione del bando di gara.

Stazione appaltante del bando di gara sarà la Cuc (Centrale Unica di Committenza) Trinakria Sud dei Comuni di Comiso – Mazzarrone – Vittoria – Acate – S, Croce Camerina.