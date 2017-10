La compagnia tedesca Eurowings è alla ricerca di una nuova linea in previsione dell’Estate 2018, tra le possibilità anche lo scalo trapanese Birgi.

Il sondaggio

Per la scelta del nuovo collegamento Eurowings ha deciso di far partire un sondaggio in cui ha chiesto ai suoi clienti di scegliere uno scalo di loro piacimento. La scelta sarà tra dieci scali europei: oltre a Trapani Birgi e Trieste per l’Italia, è possibile votare Mostar per la Bosnia Erzegovina, Pogdorica per il Montenegro, Shannon per l’Irlanda, Brac per la Croazia, Castellon per la Spagna, Bergen per la Norvegia, Belfast per l’Irlanda del nord, Biarritz per la Francia.

Trapani Birgi il più votato

Lo scalo siciliano detiene attualmente il 33,4% dei voti totali, stagliandosi così come la meta che maggiormente i clienti Eurowings gradirebbero vedere per l’Estate 2018. Unica degna avversaria pare la tappa di Mostar in Bosnia Erzegovina che si colloca al secondo posto con un 30,5% di voti. Tutte le alte mete (con eccezione di Castellon con il 13%) non sono ancora riuscite a guadagnare neanche un 10% di preferenze. Le votazioni avranno tempo per altri quindici giorni.

“You vote, we fly”

Questo lo slogan della compagnia tedesca che potrebbe accogliere la rotta Trapani Birgi, favorendo un’evidente fetta di clientela che spera di poter progettare le vacanze nella parte occidentale dell’isola. Dopo i tagli annunciati dalla compagnia Ryanair sarebbe diventata un’impresa riuscire a trovare un volo low-cost per Trapani. L’iniziativa è stata accolta caldamente anche dagli operatori aeroportuali che prospettano un crescente numero di viaggiatori.