Ad Agira, visitatori e studenti al Museo “Diodoro Siculo” del Cutgana in occasione della 1.a edizione della Sagra delle Cassatelle per le vie della città: in 150 hanno ammirato i numerosi reperti scientifici significativi del territorio della riserva e dagli Erei.

Un successo per Cutgana

Successo di pubblico per il centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania alla prima edizione della “Sagra della Cassatella per le vie di Agira”, la mostra mercato del caratteristico prodotto tipico agirino che quest’anno per la prima volta si è tenuta per le vie del centro storico di Agira dal 6 all’8 ottobre.

Nel corso della tre giorni della mostra organizzata dal Comune di Agira, il Cutgana ha illustrato le particolarità naturalistiche della Riserva naturale orientata “Vallone di Piano della Corte” diretta da Renzo Ientile nei locali del Museo naturalistico-ambientale “Diodoro Siculo”. La struttura museale, realizzata dal Cutgana all’interno del Palazzo Giunta nel centro storico di Agira, è rimasta aperta al pubblico nel weekend registrando oltre 150 visitatori provenienti principalmente dalle provincie di Enna, Caltanissetta e Catania.

Fossili, minerali e collezioni

All’interno del museo sono esposti numerosi reperti scientifici provenienti dal territorio della riserva e dagli Erei quali fossili, minerali, campioni d’erbario, funghi, unitamente a collezioni di vertebrati e invertebrati. Le visite guidate al Museo sono state curate da Grazia Savarino e Lidia Saglimmeni con la collaborazione volontaria di alcuni studenti dell’Istituto IIS “Abramo Lincoln” Enna – sezione associata di Agira.