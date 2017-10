Un viaggio live accompagnati da Chef Rubio per conoscere e vivere le difficoltà quotidiane dei bambini in Zimbabwe e in Cambogia.

Andare a scuola in Zimbabwe e Cambogia

Cosa si prova ad andare a scuola, letteralmente, “fuori dalla classe”? Cosa significa crescere, imparare, giocare, confrontarsi con gli altri, in un villaggio remoto dello Zimbabwe o della Cambogia? Per rispondere a queste domande ActionAid chiama ancora una volta all’appello un fuori classe come Chef Rubio, a vivere e raccontare in prima persona la realtà quotidiana dei bambini che incontrerà lungo il suo viaggio, trasportando gli utenti della rete in una vera e propria esperienza immersiva.

Rubio chef e maestro con ActionAid

Dopo la prima collaborazione del 2015 con l’esperienza in Kenya come uno dei protagonisti della serie web “Se fossi nato in…”, Chef Rubio torna al fianco di ActionAid con il progetto #Fuoriclasse, un racconto non convenzionale, come nello stile del cuoco di Frascati, che affronta il tema del diritto all’istruzione affinché tutti possano virtualmente vedere con i propri occhi e conoscere, senza alcun filtro, la realtà dell’infanzia in Zimbabwe e in Cambogia.

La scuola oltre i limiti

Perché #Fuoriclasse è dove spesso si va ad imparare quando le aule scolastiche non ci sono o sono inagibili o semplicemente non si ha la possibilità di raggiungerle e frequentarle. Perché è proprio #Fuoriclasse che Rubio condurrà gli utenti della rete, con il suo stile unico e inconfondibile, per raccontare la difficoltà ad avere un’istruzione adeguata, non limitandosi a visitare un’aula scolastica, ma conoscendo l’intera comunità nella quale si inserisce la vita di un bambino. Perché i veri #Fuoriclasse sono i bambini protagonisti dei progetti di ActionAid, ognuno dei quali insegnerà qualcosa di importante a un inedito Chef Rubio nell’insolita doppia veste di maestro e allievo.

Maratona online

Il progetto verrà lanciato con una maratona di 72 ore dalle ore 16.00 del 5 alle ore 16.00 dell’8 novembre, trasmessa in diretta dallo Zimbabwe sul sito e sui profili Facebook di ActionAid, di Chef Rubio e di Radio Deejay, media partner dell’iniziativa. Compagno di viaggio d’eccezione della prima tappa africana di Rubio sarà Danilo Da Fiumicino, uno dei protagonisti di punta della trasmissione di Radio Deejay, curata e condotta dal Trio Medusa Chiamate Roma Triuno Triuno.

Uno specchio sullo Zimbabwe e sul lavoro ActionAid

Rubio e Danilo saranno al fianco di una bambina durante tutti i momenti e le attività della sua giornata, a partire dalla scuola, scoprendo così le difficoltà della sua vita quotidiana e i cambiamenti che sono stati già ottenuti grazie al lavoro di ActionAid. Chef Rubio e Danilo Da Fiumicino non saranno soli in questo viaggio, perché tutti gli utenti della rete potranno interagire con loro come se fossero sul posto in prima persona, intervenendo in diretta sull’andamento degli incontri con commenti, reaction e suggerimenti.

Interazione in tempo reale

Sarà possibile rispondere alle richieste lanciate live dai due protagonisti, votando o attraverso delle libere donazioni a sostegno di questa e di altre iniziative di ActionAid. Ma non è tutto, perché ad aiutare i due inviati speciali di ActionAid in Zimbabwe ci saranno molti altri ospiti a sorpresa che si collegheranno dall’Italia e che, con le loro competenze, supporteranno la missione di Chef Rubio e Danilo da Fiumicino.

Seconda tappa: Cambogia

Al termine della maratona, il viaggio di Chef Rubio continuerà in una nuova tappa e in un altro continente per conoscere la vita di un bambino in Cambogia, ed anche in questa occasione sarà possibile sostenere il lavoro di ActionAid, attivando delle adozioni a distanza e contribuendo così a migliorare la vita di una bambina o di un bambino per un lungo periodo.

La campagna sui social

Segui la campagna sul sito di ActionAid e di Chef Rubio e sui Social con l’hashtag #Fuoriclasse

www.actionaid.it

www.chefrubio.it

FB

https://www.facebook.com/ActionAidItalia/

https://www.facebook.com/rubiochef/

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/actionaiditalia/

https://www.instagram.com/rubiochef/

http://www.instagram.com/danilodafiumicino