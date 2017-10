Anche Acireale partecipa alla “Campagna Nastro Rosa Lilt for Women 2017”, giunta alla sua XXV edizione, con un monumento illuminato di rosa, il colore della prevenzione del tumore al seno. Il Comune acese ha infatti raccolto l’appello della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Catania e provincia ed ha acceso i riflettori sul balcone principale del Palazzo Municipale, perla tardo barocca del patrimonio monumentale siciliano.

Il valore della prevenzione

Il piano nobile del comune, dall’imbrunire in poi, con le sue tonalità rosa ricorderà alle donne, ma non solo a loro, il valore della prevenzione nella lotta contro i tumori e, in particolare per “Lilt for women”, del tumore al seno. Il colore femminile per eccellenza è il simbolo della lotta contro il cancro alla mammella e il Palazzo Municipale di Acireale si somma ai tanti edifici, monumenti, fontane, piazze, illuminati nel mese di ottobre nell’ambito della “Campagna Nastro Rosa” per unire idealmente l’intera Penisola dal Nord al Sud, a testimoniare che, come recita lo slogan della Lilt “Il tumore al seno, se lottiamo tutti insieme a favore di un’efficace e corretta prevenzione, possiamo e dobbiamo vincerlo!