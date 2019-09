A Cena da Charme. Una serata al mese, otto cene imperdibili, undici grandi chef per un esclusivo percorso di incontri, show cooking e degustazioni all’insegna della sperimentazione e della convivialità.

“A Cena da Charme” è la rassegna di cene d’autore dove il design e l’alta ristorazione si incontrano in un’inedita esperienza sensoriale esaltata dagli spazi di Charme Officina Cucina, il concept store alcamese che seleziona i complementi d’arredo e gli utensili da cucina più innovativi e offre un luogo speciale dove incontrarsi, discutere, imparare nuove tecniche o godere di una cena fuori dal comune.

Tante esperienze gastronomiche curiose e raffinate accompagneranno la rassegna ideata all’interno del Concept Store. In un’atmosfera colorata e informale si incontreranno, da Ottobre a Giugno, chef del calibro di Matteo Baronetto (“Al cambio” di Torino), Pino Cuttaia (“La Madia” a Licata), Tony Lo Coco ( “i Pupi”, Bagheria), Accursio Craparo (“Accursio”, Modica) e poi ancora Marco Ambrosino (“28 Posti”, Milano) ma anche le nuove promesse della ristorazione siciliana tra cui: Lorenzo Ruta (“Taverna Migliore”, Modica), Riccardo Cilia (“Tocco D’oro”, Comiso) Luca Stracquadanio (“KuFù”, Modica) Giuseppe Causarano e Antonio Colombo (“Vota Vota”, Marina di Ragusa) per chiudere con la presentazione dei panini e stuzzicherie di mare dell’estate 2020 di FUD BOCS.

26 OTTOBRE 2019: I panini Gourmet di UNETTO, chef Tony Lo Coco

22 NOVEMBRE 2019: Accursio Capraro, Ristorante Accursio,

24 GENNAIO 2020: Lorenzo Ruta, Ristorante Taverna Migliore, Ispica (RG)

21 FEBBRAIO 2020: Marco Ambrosino, Ristorante 28 Posti, Milano

20 MARZO 2020: Cena a 4 mani con Riccardo Cilia del Ristorante Tocco Doro (Comiso) e Luca Stracquadanio, ristorante KuFù (Modica)

27 APRILE 2020: Cena a 4 mani con Pino Cuttaia La Madia, e Matteo Baronetto del Cambio di Torino,

20 MAGGIO 2020: Giuseppe Causarano e Antonio Colombo Ristorante Vota Vota, Marina di Ragusa (RG)

26 MAGGIO: Anteprima FUD BOCS, presentazione nuovi panini

Un’occasione per conoscere gli chef emergenti della cucina siciliana e nazionale

Ogni cena sarà una vera e propria esperienza sensoriale, la rassegna è stata fortemente voluta dagli ideatori e titolari di Charme: “Io e mio marito Daniele siamo sempre stati appassionati del buon cibo” -racconta Gabriella Mulè titolare del design shop alcamese, insieme al fratello Davide- “Abbiamo per anni girato i migliori ristoranti d’Italia, abbiamo conosciuto tanti chef e con alcuni è nata una grande amicizia. Così è stato naturale pensare di far vivere queste stesse emozioni all’interno dei nostri spazi, per un numero ristretto di persone che avranno la possibilità di conoscere la grande cucina in presa diretta, assistendo alla preparazione della cena che verrà poi servita seduti ai nostri tavoli come in un vero ristorante.”

Gabriella e Daniele hanno messo a punto un calendario di eventi che, da Ottobre 2019 a Giugno 2020, regalerà ad appassionati e neofiti esperienze fuori dagli schemi. “Vogliamo presentare e far conoscere alcuni tra gli chef emergenti della cucina siciliana e nazionale – racconta Gabriella – ma non solo, cavalcheremo il trend dei panini gourmet ospitando Unetto dello chef stellato Tony Lo Coco e FUD BOCS con la presentazione dei suoi panini per l’estate del 2020. Ci saranno inoltre cene a 4 mani e incursioni nel mondo del vino e della birra ospitando diverse cantine e birrifici. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Per info, prezzi e prenotazioni 0924 505462 e charmealcamo@gmail.com

Charme

Charme è il concept store dove poter trovare i complementi d’arredo e gli utensili da cucina più innovativi del panorama del design internazionale. Le grandi marche unite a linee di prodotti originali e ricercati creano un’ offerta unica e sorprende.

Nel 2015 all’interno dello store nasce Officina Cucina, il “Cook Lab” di Charme, uno spazio riservato ad eventi dedicati al mondo della cucina e del bere. Incontri esclusivi con grandi chef, serate dedicate al vino e alla birra. Un vero e proprio luogo di esperienze uniche nel suo genere.

Il concept store alcamese ha recentemente subito un profondo restyling che ha visto aumentare la superficie di vendita a più di 400 mq e l’introduzione di nuovi marchi e innovative modalità espositive.