Oltre 17 mila download. Sono stati superati i 17 mila download per “Sicilia si cura”, l’app messa a disposizione dalla Regione Sicilia per monitorare i contagiati asintomatici.

Gli asintomatici sono tra i principali veicoli di diffusione del virus, in quanto agiscono inconsapevolmente da moltiplicatori non sapendo di essere già affetti dal covid. Gli utenti del portale possono registrarsi e aggiornare il proprio stato di salute attuale anche due volte al giorno.

Sempre attraverso il programma per smartphone è possibile comunicare il luogo in cui ci si trova in isolamento, e i contatti che si hanno con altre persone. Sono informazioni utilissime per la gestione dell’emergenza e il contenimento della diffusione del Coronavirus in Sicilia.

Nel frattempo è stato deciso di aumentare la quantità di tamponi faringei eseguiti, e il comitato scientifico regionale siciliano sta valutando il ricorso ai test rapidi e sierologici.

Proseguono regolarmente le analisi rivolte ai siciliani rientrati dall’estero o da altre regioni italiane. I presidi individuati dalla Regione per i tamponi sono la ‘Casa del Sole’ e ‘Guadagna’.

L’Asp di Palermo provvede a contattare telefonicamente i cittadini che si sono registrati sul portale della Regione Sicilia, e a comunicargli l’appuntamento per sottoporsi al tampone.

“Gli interessati – scrive in una nota Asp Palermo – dovranno andare da soli, con la propria autovettura, curando che non vi sia alcun soggetto a bordo e senza mai scendere dal veicolo, affinché il personale incaricato possa procedere al prelievo del materiale organico. Qualora sia impossibile per i cittadini interessati recarsi autonomamente nei centri di prelievo, al momento di contatto con l’Asp ciò dovrà essere comunicato per l’attivazione del prelievo a domicilio”.

La direzione generale dell’Asp “si dichiara dispiaciuta per la criticità momentanea avvenuta oggi in alcuni centri di raccolta dei tamponi e domani tutto procederà con regolarità. Spiace però anche assistere – conclude la direzione – al tentativo di dissacrare l’impegno e lo sforzo degli altri, senza alcun rispetto dei tanti che offrono impegno fisico e professionale da giorni e ai quali va tutto il senso di riconoscenza dell’azienda e della collettività”.