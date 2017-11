“Chiediamo che il neo commissario della Città Metropolitana insediatosi a Palermo dia seguito alle richieste delle famiglie degli studenti disabili che da più di un mese ormai attendono l’attivazione di tutti i servizi scolastici previsti dalla legge e che ad oggi risultano inattivi o parzialmente attivi. Non si dica che è sempre colpa della mancanza di fondi: i fondi ci sono, stanziati dalla Regione e vincolati! Gli amministratori dovrebbero ammettere che i disagi sono frutto della scarsa capacità di programmazione da parte della classe politica e di farraginosità della macchina burocratica i cui tempi non rispettano neanche la dignità di un bambino.”

“La disabilità non è una scelta”

“La scuola è iniziata il 14 settembre in Sicilia ma ad oggi ci sono migliaia di bambini disabili impossibilitati a seguire le lezioni per mancanza di personale, mezzi di trasporto, assistenza in classe e strumenti che consentano loro di stare al passo. Un bambino disabile ha bisogno di assistenza continua, anche al termine dell’orario scolastico, anche al di fuori delle lezioni in classe: non si è disabile per scelta o per lavoro, quindi il diritto, garantito per legge, deve essere rispettato tutto il giorno comprendendo anche le attività extra scolastiche, i servizi di convitto e di semiconvitto”. Lo dichiara il senatore Francesco Scoma, vice commissario di Forza Italia in Sicilia.