Non è un caso che il digiuno abbia un ruolo molto importante in tante religioni del mondo. Generalmente si pensa al digiuno come qualcosa di tremendamente negativo, che implica sofferenze e privazioni. In realtà, seguendo qualche consiglio adeguato e, soprattutto, praticandolo solo ogni tanto, può avere dei risultati benefici sul nostro corpo, perché fa in modo che “entri in pausa”. Ecco quali sono i 5 buoni motivi per fare digiuno ogni tanto.

Disintossica

Il corpo , quando non è impegnato nella digestione degli alimenti, si dedica totalmente alla sua purificazione allontanando le tossine attraverso i suoi organi emuntori. Queste grandi pulizie interne hanno ovviamente ripercussioni positive sullo stato di salute di organi e tessuti.

Rivitalizza l’organismo

Proprio per il potere disintossicante, il digiuno è un ottimo metodo per donare nuova energia all’organismo e quindi per rivitalizzarlo, magari non nel momento stesso in cui si sta praticando ma nei giorni a venire.

Alleato dei nuovi neuroni

Un digiuno di 24 ore aiuta anche il cervello nella formazione di nuovi neuroni. Sembra inoltre che un breve digiuno aiuti anche la memoria e la lucidità.

Miglior assorbimento di nutrienti

Spesso anche se mangiamo correttamente e nella giusta quantità alimenti ricchi di vitamine, aminoacidi, sali minerali, ecc. il nostro corpo, troppo intossicato, ha difficoltà ad assorbirli ed utilizzarli nel migliore dei modi. Il digiuno pulisce l’intestino e dunque migliora anche l’assorbimento delle risorse che ha a disposizione.