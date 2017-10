XXIII Maratona Città di Palermo: 30 giorni allo start. Tra le novità dell’edizione numero 23, il cambio di sede dell’expo Maratona che dallo stadio delle Palme si trasferisce nella centralissima piazza Verdi. Conferme e novità tra i partner commerciali.

Start domenica 19 novembre

Un mese esatto, aspettando il via della XXIII edizione della Maratona Città di Palermo, che verrà dato alle 9 in punto di domenica 19 novembre, dall’interno dello stadio delle Palme – Vito Schifani del capoluogo siciliano. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Medi@, è inserita nel calendario Fidal come Maratona “Bronze”.

Le tariffe di partecipazione

Mancano invece undici giorni all’ultimo cambio di tariffa. La quota d’iscrizione al momento, che riguarda gli atleti tesserati residenti e non in Italia, è di 30 euro per la maratona e di 22 euro per la mezza maratona. Si tratta del penultimo step, l’ultimo scatterà infatti il 30 ottobre e condurrà fino al 12 novembre, giorno di chiusura delle iscrizioni.

Incentivi per gruppi e società

Tra le novità del regolamento dell’edizione 2017, gli incentivi per gruppi e società sportive; previsto infatti il rimborso delle spese di viaggio per quelle società che arriveranno a Palermo in pullman con almeno 20 atleti al seguito, che parteciperanno alla maratona. Agevolazioni anche per le iscrizioni societarie con diversi tipi di gratuità in base al numero d’iscritti.

I premi

Sul fronte montepremi verranno premiate le prime sei società italiane classificate nella maratona (con un minimo di 30 atleti giunti al traguardo): da 500 fino a 75 euro. Il tempo massimo per concludere la maratona sarà di 6 ore, di tre ore per la mezza maratona.

Affluenza internazionale

Intanto proseguono le iscrizioni da parte di atleti che arriveranno da oltre confine: Spagna, Belgio, Germania, Francia, Marocco, Finlandia solo per citarne alcuni delle nazioni presenti a Palermo il 19 novembre. Gli organizzatori, con in testa il patron Totò Gebbia, stanno centuplicando gli sforzi per garantire un’edizione da dieci e lode, che sia perfetta in ogni suo aspetto.

Presentazione dell’evento il 7 novembre

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si svolgerà, come ormai avviene da anni, presso la sala Gialla della sede Unicredit di via Magliocco a Palermo, martedì 7 novembre, mentre cambia la sede dell’Expo Maratona che dallo stadio delle Palme si sposterà a piazza Verdi, dal 15 al 18 novembre.