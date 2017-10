Arriva il remake di 2 Broke Girls. Caroline e Max stanno per sbarcare in Cina. Le cameriere più divertenti della tv stanno arrivando nel Paese del Sol Levante. La notizia arriva direttamente dal MIPCOM che si sta svolgendo in questi giorni a Cannes, noi di TvSerial siamo qui per darvi tutte le news.

La Warner Bros International TV Production (WBITVP) sta attualmente lavorando all’esportazione del format di 2 Broke Girls per la Cina. Non sarebbe la prima volta che una serie tv americana di successo viene “trasformata” e adattata alla cultura e ad un immaginario diverso da quello tipicamente occidentale e statunitense. È successo a serie tv di successo come Breaking Bad, Gossip Girl, Orange is the new black, Prison Break, How I Met Your Mother, The O.C. e tante altre… ora tocca anche a 2 Broke Girls.

Per ora non ci sono dettagli sulla data di uscita della serie, sul titolo e sul cast. Inutile dire che non vediamo l’ora di vedere le nostre cameriere preferite in versione cinese.

