Dopo la formazione del personale della Polizia Municipale e la predisposizione dei necessari accordi operativi con l’AMAT, è partita ieri la fase di pre-esercizio della Zona a Traffico Limitato Centrale nel centro storico di Palermo.

Telecamere in azione nel centro storico

Questa fase durerà 30 giorni, e vedrà l’utilizzo delle telecamere, che sono state attivate ai varchi per il controllo elettronico degli accessi. Le telecamenre saranno in grado di rilevare le targhe dei veicoli, al fine di individuare gli aventi diritto al transito, senza sanzioni così come previsto dalle prescrizioni ministeriali. Cinque i punti del centro storico che sono adesso monitorati: via Porto Salvo, in via Vittorio Emanuele, in via Gagini, in via Roma e in piazza Verdi.

Cosa cambia

Di fatto, quello che cambierà, sarà che i veicoli in transito nei cinque varchi verranno video sorvegliati e che la polizia municipale dovrà verificare che tutte le telecamere funzionino a dovere, non ci siano errori di lettura e che tutte le targhe degli autorizzati siano state registrate correttamente dalla banca-dati.

Il sistema dei varchi deve avere in memoria, infatti, tutte le targhe degli autorizzati al transito nella ZTL fin qui acquisite (lista bianca o pass). Il sistema di segnalazione, quindi, non si attiverà nel caso di transito di vetture autorizzate e si attiverà invece quando sarà rilevato il transito di vetture che non sono nella lista, dando però la

possibilità al di non considerare irregolari gli accessi di chi avrà attivato il pass giornaliero.

Il mese di pre-esercizio, partito ieri, è stato richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante questa fase il controllo del rispetto della “ZTL Centrale” è demandato agli organi di Polizia Municipale. Pertanto, in questa fase, nei 5 varchi, le eventuali violazioni alla disciplina di accesso alla “ZTL Centrale” dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale presente al varco.

Sanzioni applicate dal 4 settembre 2017

In assenza di valutazioni negative sul corretto funzionamento del sistema di video controllo dei varchi di accesso alla ZTL, i dati rilevati dalle telecamere potranno essere utilizzati ai fini sanzionatori solo al termine del mese di pre-esercizio, ovvero a partire da lunedì 4 settembre 2017, data di avvio della fase ordinaria di esercizio del controllo elettronico degli accessi alla “ZTL Centrale”.

Gli orari della ZTL Centrale

Gli orari della “ZTL Centrale” sono dal lunedi al venerdi dalle ore 08,00 alle ore 20,00. Per regolarizzare e verificare i permessi sono a disposizione gli uffici di Amat Palermo s.p.a. e per informazioni il call center (n. tel. 091350350) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00.