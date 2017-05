Non c’è più tempo e non ci sono più sconti. Gli automobilisti palermitani adesso dovranno stare attenti, perchè dal 15 giugno prossimo verranno “accese” le telecamere della Ztl.

Le zone dove sono collocate le telecamere sono i cinque varchi del centro storico di Palermo: piazza Verdi, via Gagini, alla Cala, piazza Giulio Cesare e Porta Felice. Il ministero dei trasporti ha dato il proprio parere favorevole, autorizzando l’inizio della fase sperimentale che andrà a regime a Luglio. Chi non sarà in regola con i pass si vedrà notificare i verbali. Le multe saranno molto salate. Un verbale dovrebbe costare circa 140 euro.

Come funziona il monitoraggio

Le telecamere sono in tutto 12, ma al momento, per problemi tecnici non erano state attivate. Per prima cosa bisognerà allacciare le telecamere alla rete elettrica; dopodiché verranno attivate le schede sim. Una volta che il sistema sarà completato, con 12 o 13 telecamere, la gestione passerà all’Amat e si potrà attivare il pagamento posticipato. Si dovranno anche istruire gli operatori del Corpo di polizia municipale con dei corsi di formazione operati dalla “Project automation” di Monza, che si è aggiudicata il bando di gara per la gestione del servizio.

La sala operativa di controllo che si trova nei locali del Comune, in piazza Giulio Cesare. Sarà possibile monitorare il flusso di automobili in entrata e in uscita dal perimetro della Ztl.Ztl, arrivano le telecamere: dal 15 giugno saranno operative