Doppio appuntamento in Sicilia con gli Zero Assoluto: il duo sarà in concerto il 5 agosto a Messina per la serata conclusiva della VI edizione di “Messina OlymParty” al Lido Spiaggia d’oro di Mortelle, mentre il 7 agosto farà tappa in Piazza Roma a San Teodoro (ME).

Il concerti saranno l’occasione per ripercorrere insieme al pubblico i loro indimenticabili successi – da “Semplicemente” a “Svegliarsi la mattina”, da “Per dimenticare” a “Grazie” – fino ai brani dell’ultimo disco “Di me e di te” (prodotto da Gaetano Puglisi e Massimo Levantini per Fonti Sonore e distribuito da Warner Music), come il sanremese “Di me e di te”, la hit “Una canzone e basta”, fino all’ultimo singolo “Eterni”.

Molte collaborazioni

“Di me e di te” (2016) è il 6° lavoro in studio del duo e segna una svolta artistica nel percorso di Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi che per la prima volta aprono le porte della loro produzione, collaborando con tanti autori di talento del panorama musicale italiano come Antonio Filippelli, Fortunato Zampaglione, Piero Romitelli, Zibba, Fabrizio Martorelli, Rory Di Benedetto.

L’album racchiude dieci tracce all’insegna del pop, in cui convivono perfettamente le due anime degli Zero Assoluto, quella più elettronica e quella più intima e acustica. Un lavoro che mette in luce ancora una volta l’abilità innata degli Zero Assoluto di firmare canzoni capaci di arrivare dritte all’ascoltatore, semplici e al tempo stesso piene di significato.