Alcuni lo conoscono con il nome inglese di “ginger”, altri semplicemente come “zenzero”, eppure questa pianta erbacea perenne, alta circa 90 cm, originaria dell’India e della Malesia, ha moltissime proprietà curative, grazie all’elevatissimo contenuto di acqua, carboidrati, proteine, amminoacidi e sali minerali. Scopriamo insieme quali sono i benefici di questa meravigliosa spezia esotica.

Antinfiammatorio e analgesico

Lo zenzero è un potentissimo antinfiammatorio: allevia il mal di testa, è un alleato contro dolori muscolari e articolari e aiuta a prevenire le infiammazioni di stomaco ed esofago.

Alleato del cuore

Lo zenzero è un ottimo anticoagulante e contribuisce, quindi, a ridurre la formazione di coauguli nelle arterie, abbassa i livelli di colesterolo nel sangue ed è anche molto utile a diminuire la pressione sanguigna.

Antitumorale

Assumere zenzero ogni giorno avrebbe una funzione protettiva contro i tumori del colon retto. I ricercatori che hanno analizzato le proprietà hanno recentemente dichiarato: “alle piante della famiglia dello zenzero sono attribuiti poteri preventivi e terapeutici, oltre a un’attività anti-cancro”.

Alleato contro la nausea

Lo zenzero è usato tradizionalmente come digestivo; in particolare è molto apprezzato in caso di nausea da gravidanza, mal d’auto e mal di mare. Consigliamo un infuso prearato con 5 grammi di radice di zenzero in 1/2 litro d’acqua in questi casi, oppure direttamente la radice da masticare: in entrambi i casi, questa straordinaria spezia vi farà passare il senso di nausea.